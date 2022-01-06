Avustralya maskeye geri döndü

Avusturya’da Kovid-19’un Omicron varyantıyla mücadele kapsamında, ülkede salgının ortaya çıktığı Mart 2020’den bu yana ilk defa açık alanlarda maske kullanma zorunluluğu getirildi.

Başbakan Karl Nehammer ve beraberindeki heyet, salgınla mücadele kapsamında alınan yeni kararları basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

Nehammer, Omicron varyantının yeni bir sınama ve tehdit olduğuna dikkati çekerek, bu türün diğer varyantlara oranla çok daha hızlı bulaştığının bilim insanları tarafından tespit edildiğini kaydetti.

Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarında son haftalarda ciddi bir artışın yaşandığını belirten Nehammer, Omicron'un Delta varyantına kıyasla farklı bir yayılma seyri gösterdiğini, şu an için ülkede Omicron varyantının dominant tür olduğunu belirtti.

Nehammer, bu türe karşı aşının etkisine dikkati çekerek, özellikle hatırlatma aşısı yaptırmış kişilerde hastalığın seyrinin hafif geçtiğini ifade etti.

Olası bir kapanmayı önlemek için uzmanların tavsiyelerinin herkes tarafından ciddiye alınmasının önemli olduğunu belirten Nehammer, gelecek hafta itibarıyla yeni önlemlerin hayata geçirileceğini açıkladı.

Nehammer, alışveriş merkezleri, restoran ve benzeri işletmelerde aşı ve hastalığı geçirmiş olma koşullarının daha sıkı bir şekilde kontrol edileceğini, alışveriş yerlerinde söz konusu tedbirlerin işletmeciler tarafından kontrol edilmesinin zorunlu hale getirildiğini aktardı.

Tedbirlere uymayan işletmeler kapatılabilecek

Cezaların da artırılacağını kaydeden Nehammer, öngörülen düzenlemelere uymayan iş yerlerinin kapatılabileceğini bildirdi.

Nehammer, Omicron varyantının açık alanda da bulaşabilen etkili bir tür olduğu için dışarıda da FFP2 maske zorunluluğunun hayata geçirileceğini duyurdu.

Yeni tedbirler 11 Ocak'ta yürürlüğe girecek

Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein da söz konusu düzenlemelerin 11 Ocak’tan itibaren yürürlüğe gireceğinin, Omicron varyantına yakalanmış kişilerin Delta'ya oranla hastalığı daha hafif geçirdiğinin ancak yüksek yayılma riskinin sağlık sisteminde ciddi sorunlar oluşturmasını önlemek için yeni düzenlemelerin kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.

Mückstein, karantina sürecine ilişkin de değişiklik yapılacağını belirterek, yeni varyant nedeniyle birinci ya da ikinci seviyeden temaslı ayrımı yapılmayacağını, temaslı kişilerin en az 5 gün karantinada kalacağını, 5’inci gün yapılacak testin negatif çıkması durumunda kişilerin karantinadan çıkabileceklerini söyledi.

Omicron'un önceki varyantlara kıyasla açık alanda da etkili olduğunu belirten Mückstein, "Bu nedenle dışarıda da 2 metrelik mesafenin korunamadığı her yerde FFP2 maske zorunluluğu yürürlüğe girecek." dedi.

Aralık 2020’de uygulanan kapanma nedeniyle günlük vaka sayılarının 2 binin altına düştüğü Avusturya’da son 24 saatte 8 bin 853 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 1 milyon 312 bin 939’da yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 21 artarak 13 bin 823’e çıktı.