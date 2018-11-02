Avustralya mültecileri ülkeye almayacak

Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton yaptığı açıklamada, küçük bir ada ülkesi olan Nauru'daki gözaltı merkezlerine gönderilen düzinelerce mülteci çocuk ve ailelerinin kalıcı olarak Avustralya'da ikamet etmelerine izin verilmeyeceğini belirtti.

Dutton, "Bizim politikamız değişmedi. Biz göçmen botlarının yeniden başlamasını istemediğimizi açıkça söyledik. İnsanlar buraya kalıcı olarak kalmak için gelmeyecek" dedi.

Dutton, arzularının, Manus ve Nauru'da tutulan insanların ülkelerine geri döndürülmesi olduğunu söyledi.

Avustralya, ülkeye tekne ile ulaşmaya çalışan sığınmacıların sayısındaki artıştan sonra 2012 yılında gözaltı merkezlerini yeniden hayata geçirdi.

Avustralya teknelerle gelenleri ülkeye almıyor

Yasal olmayan yollardan Avustralya'ya gelen mülteci ve sığınmacıların hiçbir zaman ülkeye alınmayacağını kesin bir dille vurgulayan yetkililer, söz konusu kişileri yakalayarak, taciz, intihar vakaları, cinsel saldırı, zihinsel sağlık sorunları gibi olaylarla gündemde olan Nauru ve Papua Yeni Gine'nin (PNG) Manus Adası'ndaki merkezlere gönderiyor.

Avustralya, yaklaşık 6 yıldır merkezde tutulanlara geldikleri ülkelere geri dönmeleri, bulundukları ülkelere yerleşmeleri (Nauru ve PNG) veya üçüncü bir ülkeye gönderilmeleri şeklinde üç seçenek sunuyor.

Federal hükümet, üçüncü ülkeye nakil konusunda ABD yönetimi ile vardığı anlaşmalar gereği, gözaltı merkezlerindeki mültecilerden şu ana kadar 167 kişiyi ABD'ye gönderdi. Buna karşın ABD'nin Nauru ve PNG'deki yaklaşık bin 500 kişiden kaçını kabul edeceği henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: CNN International, AA

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2018, 00:55