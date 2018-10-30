Avustralya'nın eski Başbakanından İsrail'deki büyükelçilik uyarısı

Avustralya'nın eski Başbakanı Malcolm Turnbull, ülkesinin ABD'nin izinden giderek İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması halinde bunun Endonezya'dan olumsuz tepki alacağı uyarısında bulundu.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un iklim değişikliğiyle ilgili bir konferansta hükümeti temsil etmek üzere Endonezya'nın Bali adasına gönderdiği Turnbull, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüşmesinden sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Turnbull, yakın ilişki içinde olduğu Widodo ile serbest ticaret anlaşmasının ele alındığı görüşmenin ardından "Devlet Başkanı, İsrail'deki Avustralya Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması ihtimali konusunda Endonezya'da çok ciddi bir endişenin olduğunu aktardı. Hiç şüphesiz böyle bir hareket, Endonezya'dan çok olumsuz tepkiyle karşılanacak." değerlendirmesini yaptı.

Eski Başbakan, Endonezya'nın dünyada nüfusunun çoğunluğu Müslüman en büyük ülke olduğuna işaret ederek, "Bu konuda keskin görüşlü olmalıyız. Avustralya'nın ulusal çıkarlarını ve bölgedeki çıkarlarını hesaba katmalıyız." diye konuştu.

Turnbull, büyükelçiliğin Tel Aviv'de olması gerektiğine dair 40 yılı aşkın süredir sürdürülen politikaya sadık kalınması gerektiğini söyledi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ay ortasında Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma, büyükelçiliği Kudüs'e taşıma konusunda "kendisinin ve hükümetinin açık görüşlü" olduğu açıklamasını yapmıştı. Morrison, konu hakkında kabine üyelerini bilgilendireceğini ve gelecek aylarda dünya liderleriyle yapacağı görüşmelerden sonra karar vereceğini dile getirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul etmesi ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından dönemin Avustralya Başbakanı Turnbull, Washington'ın yolundan gitmeyeceklerini kaydetmişti.

Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasının ardından yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs'ta resmi törenle açılmıştı. ABD'nin büyükelçiliğini taşımasından sonra Guatemala da büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı.

Kaynak: AA