Avustralya'nın göçmen kampları “İnsanlığa Karşı Suçtur”

Avustralya 'nın Canberra şehrinde biraraya gelen protestocular geçen ay Nauru' da gözaltında tutulan göçmen çocukalrın yeniden yerleştirilmesini talep ettiler.

Avustralya'ya botla ulaşmayı deneyen ancak bunun yerine offshore kamplarında gözaltına alınan sığınmacılar, “işkenceye” ve “insanlığa karşı suçlara” maruz kaldıklarını iddia ederek hükümete dava açıyorlar.

Cuma günü Ülkenin Yüksek Mahkemesinde açılan iki grup davada, yaklaşık bin 200 göçmenin Nauru, Manus, Papua Yeni Gine adalarında gözaltına alınarak, tesislerde kötü koşullarda yaşamak zorunda bırakılması ve Avustralya hükümeti tarafından ihmal edilerek kötü muamele edilmesi konusu görüşüldü.

Tutuklular ne iddia ediyor?

Bir insan hakları grubu olan Ulusal Adalet Projesi tarafından temsil edilen tutuklular, keyfi olarak hapis, özgürlükten yoksun bırakma, tıbbi bakımın reddedilmesi ve yeterli gıda, su ve güvenli ortamın olmaması nedeniyle Avustralya hükümetinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve sığınmacılar için “bakım görevi” ni yerine getirmediğini öne sürüyor.

Tutukluların avukatları bu tür bir ihmalin, insanlığa karşı işkence ve suç tanımını karşıladığını iddia ediyor. Sığınmacıları Avustralya'da güvenliğinin sağlanmasını ve aynı zamanda tazminat ödenmesini, uygun yerlere transfer edecek bir ihtiyati tedbir istiyorlar.

İnsanlığa karşı suç oluşturan nedir?

Eylem, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Avustralya tarafından , İşkence, hapis, zulüm ve insanlık dışı eylemler de dahil olmak üzere , Dünya Sağlık Örgütü Ceza Kanununun 268. Bölümü uyarınca belirlenen “insanlığa karşı suç” tanımına dayanır .

Mahkemeye sunulan belgelerde, tutuklular adalarda “kendi kendini kesme, dudak dikme, kaya yutma, sigara ile yanma, yeme ve içmekten kaçınma” gibi yüksek düzeyde kendine zarar veren koşulları açıklar.

Hükümetin pozisyonu nedir?

İçişleri Bakanlığı, davalar hakkında yorum yapmayı reddetti ancak daha önce, gözaltı tesislerindeki koşulların uluslararası insani standartları karşıladığını ve bölümün tutukluların sağlık ve güvenliğini çok ciddiye aldığını iddia etti .

Nauru'da yüksek oranda intihar ve kendine zarar verme, uluslararası sağlık ekiplerinin tesislerin tamamen tahliyesini talep etmesine neden oldu ve bazı muhalefet milletvekilleri, Avustralya'ya tıbbi müdahale gerektiren tutukluları daha hızlı bir şekilde transfer etmek için bir yasa tasarısı önerdi.

Göçmen bakanı David Coleman, tıbbi yardım almak için Avustralya'ya daha hızlı bir şekilde insan nakletmenin “saçma bir önerme” olduğunu söyledi ve Başbakan Scott Morrison , gözaltı merkezlerini “bir transit salon” haline getirmenin riskli olduğunu söyledi .

Avustralya buraya nasıl geldi?

2001 yılında - başta Afganistan olmak üzere 433 sığınmacı taşıyan bir teknenin, Avustralya yakınlarındaki uluslararası sulardan karaya çıkmasından sonra hükümet sınır kontrol politikalarını güçlendirdi ve ilk denizaşırı göçmen gözaltı tesislerini kurdu.

O zamandan beri, gözaltı tesisleri büyük ölçüde eleştirildi, ancak Avustralya hükümeti, insan tacirlerini ve tehlikeli deniz geçişlerini yapacak olan göçmenleri caydıracağını söyleyerek politikayı savundu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net