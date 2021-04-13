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Avustralya o aşıyı almayacak

Avustralya'nın, Amerikan ilaç şirketi Johnson and Johnson tarafından geliştirilen tek dozluk yeni tip koronavirüs aşısını satın almayacağı açıklandı.

Avustralya 13.04.2021, 16:34
Avustralya o aşıyı almayacak

Sağlık Bakanı Sözcüsü Greg Hunt, yaptığı açıklamada, Johnson and Johnson aşısının, ülkede 50 yaş altı kullanımı yasaklanan AstraZeneca aşısı ile benzer olduğu gerekçesiyle satın alınmayacağını belirtti.

Yetkililer, 8 Nisan'da, Oxford Üniversitesi ile İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının, kan pıhtılaşmasına yol açtığı gerekçesiyle 50 yaş altındakilere yapılmayacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

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#johnson and johnson
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