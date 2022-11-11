Avustralya, tıbbi kayıtların çalınmasından Rusya'daki bilgisayar korsanlarını sorumlu tuttu

Federal Polis Komiseri Reece Kershaw, yayımladığı bildiride, milyonlarca Avustralyalının tıbbi kayıtlarının çalınmasından sorumlu kişilerin Rusya'da olduğunu savundu.

Tıbbi tedavi kayıtlarının çalınmasından Rusya'da bulunan bilgisayar korsanlarını suçlayan Kershaw, Rusya'da ilgili makamlarla konu hakkında görüşeceklerini aktardı.

Kershaw, Rusya dışında başka ülkelerde de suçla bağlantılı kişiler olabileceğini iddia ederek, siber suçlulara fidye ödenmesinin Avustralya hükümeti politikasına uygun olmadığını kaydetti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, daha önce yaptığı açıklamada, siber suçtan sorumlu kişileri ve yerlerini tespit ettiklerini, gerekli girişimlerin yapılacağını belirtmişti.

HIV, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı tedavisi gören, kürtaj yaptıran yüzlerce hastanın bilgilerini çalan bilgisayar korsanları, 9 Kasım'dan beri bu kişilerin tedavi bilgilerini karanlık ağa (dark web) yüklemeyi sürdürüyor.

Avustralya'nın en büyük sağlık sigortası şirketi Medibank, yaklaşık 10 milyon insanın çalınan verileri için suçluların 9.5 milyon dolar fidye istediğini iddia etmişti. Şirket bilgilerin geri alınması için fidye ödemeyeceğini açıklamıştı.

Medibank CEO'su David Koczkar da bilgileri çalınan müşterilerine destek teklif ettiğini söyledi.

Bilgisayar korsanlarının kişisel tıbbi bilgilerinin yayımlanması, "Avustralya'da son zamanlardaki en kötü siber suçlardan biri" olarak tanımlanıyor.