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Avustralya ve ABD'den füze ortaklığı

Avustralya'nın ABD ile ortak güdümlü füze üretimine başlayacağı bildirildi.

Avustralya 31.03.2021, 11:05
Avustralya ve ABD'den füze ortaklığı

Başbakan Scott Morrison, ABD ile güdümlü füze üreteceklerini ve başlangıçta projeye 761 milyon dolarlık yatırım yapacaklarına açıkladı.

Morrison, savunma alanındaki bu yatırımın Avustralya topraklarında kendi hakimiyetlerini güçlendirmek ve halkı güvende tutmak için çok önemli olduğunu kaydetti.

Füze üretimine "değişen küresel çevreyi" gerekçe gösteren Morrison, bu girişimin binlerce iş ve ihracat fırsatı da yakalayabileceğini söyledi.

AA

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#Avustralya
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