Avustralya yıllık göçmen kotasını düşürdü

Avustralya hükümeti bugün aldığı kararla, yıllık göçmen akışını neredeyse yüzde 15 azalttı. Karara gerekçe olarak şehirlerin aşırı kalabalıklaşmasını azaltmak amacı gösterildi.

Mayıs ayındaki federal seçimlerin çok gerisinde kalan Başbakan Scott Morrison, seçmenlerini düşük konut fiyatları ile yatıştırmayı ve bazılarının nüfus artışının bir sonucu olarak gördüğü trafik sıkışıklığını azaltmayı umuyor.

Melbourne'deki Avustralya Ticaret Odası'nda konuşan Scott, “Ülke nüfusunun büyümesini yönetmek, hükümetimizin politik bir görevidir ve bunu sürekli olarak ele alacağız. Bu karar, ekonomimizin ihtiyaçlarını karşılayacak ve bölgelerin ihtiyaçlarını ve şehirlerimizin potansiyelini göz önünde bulunduracak bir göç programı oluşturulmasını içeriyor” dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net