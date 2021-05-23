Avustralya'da düzenlenen 'Türk Festivali'ne yoğun ilgi

Avustralya’nın Melbourne kentinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen geleneksel Victoria Market Türk Pazar Festivali'ni yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti.

Melbourne'un en önemli turistik mekanlarından tarihi Queen Victoria Market’te Moreland Türk Derneği tarafından organize edilen ve iki gün boyunca birçok etkinliğe sahne olan festival yoğun ilgi gördü.

Moreland Türk Derneği Başkanı Cemal Akdeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Melbourne Belediyesi ve Victoria Market tarafından tutulan istatistiklere göre 2 günde yaklaşık 50 bin kişinin festivali ziyaret ettiğini söyledi.

Bu yıl 14’üncüsünü düzenledikleri festivalde her yıl on binlerce Avustralyalıya Türk kültürünü tanıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Akdeniz, "Pandemi nedeniyle toplumumuz bir hayli sıkıntılı günler yaşadı. Bu sıkıntılı günlerden sonra da biraz rahatlamak için bu çalışmanın içerisine girdik. Bu çalışmayı (festivali) iyi ki de yapmışız. İki günden beri beklentilerimizin üzerinde bir katılım oldu. Katılımdan daha ziyade bizi mutlu eden taraf kültürel değerlerimizi Avustralya toplumuna tanıtmış olmamız." ifadelerini kullandı.

Festivali ziyaret edenler, döner kebaptan gözlemeye, lokma tatlılarından Türk lokumuna, Türk kahvesinden simide kadar Türk mutfağından çok sayıda örneği tatma imkanı buldu.

Çeşitli kültür tanıtımlarının da yer aldığı festivalde ayrıca hat sanatından ebru sanatına, hediyelik eşyalardan geleneksel takılara, mehter marşlarından halk oyunlarına kadar Türk kültürüne özel çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi.

AA