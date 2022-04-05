Avustralya’da helikopter düştü: 2 ölü

Yeni Güney Galler (NSW) Polisinden yapılan açıklamaya göre, dün gece yerel saatle 23.55 (TSİ 17.55) sularında içinde 2 kişinin bulunduğu helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle Karlı Dağlar Otoyolu’nun yaklaşık 200 metre doğusunda düştü.

Bölgeye gönderilen kurtarma ekipleri, helikopterdeki isimleri açıklanmayan 64 yaşında bir kadın ile 75 yaşında bir erkeğin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosundan Başkomiser Angus Mitchell, düşüş nedenini belirlemek için soruşturma başlattıkları helikopterin özel şahsa ait olduğunu söyledi.

Karlı Dağlar’daki kazadan yaklaşık bir hafta önce 31 Mart’ta Victoria eyaletindeki Mount Disappointment bölgesinde düşen helikopterde bulunan 5 kişiden kurtulan olmamıştı.