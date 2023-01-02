Avustralya'da iki helikopter havada çarpıştı: 4 ölü

Avustralya basınında yer alan haberlere göre, Queenslandlı emniyet yetkilisi Gary Worrell, eyaletin Gold Coast kentinin Main Beach sahilinde yerel saatle 13.59'da iki helikopterin havada çarpıştığını açıkladı.

Worrell, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 9 kişinin yaralandığını söyledi.

Queenslandlı yetkililerin açıklamasında, kazanın Seaworld Tema Parkı yakınlarında meydana geldiği bilgisi verildi.

Kazada ölen ve ağır yaralananların hepsinin aynı helikopterden olduğu duyuruldu.

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildi. Kazaya karışan ve üzerinde Seaworld logosu bulunan helikopter başarıyla indi.

Açıklamada, sürücü ve yayalara bölgeden uzak durmaları tavsiye edildi.

Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosu, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.