Avustralya'da kediler karantinaya alınıyor

Rakamlar, her yıl milyarlarca yerli hayvanın kedilerin avına düştüğünü ortaya koydu.

Yetkililer, Avustralya'da kediler için ülke çapında 7/24 sokağa çıkma yasağının çok yakın olduğuna inanıyor.

Konuyla ilgili yüzlerce araştırmayı birleştiren 2019 tarihli “Cats in Australia: Companion and Killer” kitabına göre, bir vahşi kedi için toplam öldürme sayısı yılda 740'ın üzerinde.

Bu, Avustralya'da her gün yaklaşık üç milyon memeli, iki milyon sürüngen ve bir milyon keseli hayvanın kedilerin kurbanı olduğu anlamına geliyor.

Perth'deki bir vahşi yaşam hastanesinde operasyon direktörü olan Dean Huxley, "Kediler evrimleşiyor ve farklı vahşi yaşamı öğreniyorlar ve şimdi bu hayvanları avlamada daha iyi oluyorlar. Endişe verici bir oranda yaptığımız habitatı ne kadar çok temizlersek, bu hayvanların saklanacak daha az yeri oluyor." diyor.

Avustralya'daki yerel yetkililer, endemik vahşi yaşamı yok olmaktan kurtarmak için kedi avcılarına sert kısıtlamalar getirmeye başladı bile.

Victoria'nın Greater Bendigo kentindeki kedi sahiplerine evcil hayvanlarını mülklerinde tutmamaları durumunda para cezası veriliyor.

Güney Avustralya'daki Adelaide Hills akşam 8'den sabah 7'ye kadar kedilere sokağa çıkma yasağı getirdi.