Avustralya’da sel uyarısı: Binlerce kişi tahliye edildi

Avustralya Meteoroloji Bürosu tarafından yapılan açıklamada, eyaletin buğday yetiştirme bölgesindeki kırsal bir kasaba olan Forbes’ta büyük sel meydana geldiği ve Lachlan Nehri’nin 70 yıl sonra bugün en yüksek seviyesine ulaşmasının beklendiği ifade edildi.



Açıklamaya göre, yaklaşık 70 bin kişiye ev sahipliği yapan Wagga Wagga’daki Murumbidji Nehri boyunca sel zirveye ulaşabilir.



Sel seviyelerinin bölgede 2010 yılında yaşanan selden daha yüksek olması bekleniyor.



Avustralya’nın doğusu, genellikle artan yağışlarla ilişkilendirilen ve yıllarca süren La Nina hava olayı nedeniyle bu yıl dördüncü büyük sel krizine tanık oluyor.



Reuters’ın haberine göre, hükümet tarım arazilerinin sele maruz kalmasının meyve ve sebze fiyatlarının artmasına yol açacağı ve bunun da artan enflasyondan muzdarip ailelere daha fazla zarar vereceği konusunda uyardı.

Şarku’l Avsat