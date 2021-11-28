Avustralya'da sosyal medya operasyonu

Avustralya hükümet, çevrimiçi trollerin maskelerini düşürmek için harekete geçti. Yeni bir yasa tasarısı hazırlayan hükümet, sosyal medya devleri Facebook ve Twitter'ı troll kimliklerinin tespit edilmesinden sorumlu tutmayı planlıyor.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, çıkarılacak yeni yasayla çevrimiçi kötüye kullanım ve tacize karşı vatandaşları koruyacağını söyledi.

Gelecek yıl yapılacak seçim öncesi politikasını gözden geçiren Morrison, "Çevrimiçi dünya, robotların, bağnazların, trollerin ve diğerlerinin anonim olarak dolaşıp insanlara zarar verebileceği, onları taciz edebileceği, zorbalık yapabileceği 'vahşi batı' olmamalı" dedi.

Morrison, gazetecilere verdiği demeçte, "Gerçek dünyada bu mümkün değil, dijital dünyada da olması mümkün değil." diye konuştu.

"Sosyal medya şirketi sorumlu olacak"

Yasanın gelecek yıl başlarında meclise sunulacağını belirten Başsavcı Michaelia Cash, "sosyal medyada iftira niteliğindeki yorumların kullanıcıların mı yoksa sosyal medya platformlarının mı sorumlu olacağı konusunun açıklığa kavuşturulacağını kaydetti.

Cash, değiştirilmesi planlanan mevzuata göre, bu tür küçük düşürücü içerikten kullanıcıların değil, sosyal medya şirketlerinin sorumlu olacağını söyledi.

Sosyal medya platformlarının Avustralya merkezli atanmış bir kuruluşa sahip olmasının talep edileceğini belirten Cash, kişilerin kimliği saklayıp ananim olarak karalayıcı yorumlar yapmasını engellemeyi hedeflediklerini ifade etti.

Trolden yorumu kaldırması istenecek

Yeni sisteme göre, karalayıcı yorumların yayıncısı, hakkında açılacak herhangi bir davadan kurtulmak için yorumu yapan kişinin ayrıntılarını sağlayacağı 'şikayet sistemine' sahip olması gerekecek.

Haklarının ihlal edildiğini düşünen kişiler de 'bilgi ifşa emri' için Yüksek Mahkeme'ye başvurabilecek. Bazı durumlarda, "trolün yorumu kaldırması istenebilecek; bunun diğer tarafı tatmin etmesi durumunda mesele çözülecek."

Muhalefet lideri Anthony Albanese de "herkes için daha güvenli bir çevrimiçi ortamı destekleyeceğini" söyledi.

Kaynak: Euronews