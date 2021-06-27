Avustralya'da yapılan anket ayrımcılığı ortaya koydu

Avustralya'da yapılan bir ankette, beyaz olmayan kadınların yüzde 60'ının iş yerinde ayrımcılığa maruz kaldığı tespit edildi.

Ülke basınındaki habere göre, Beyaz Olmayan Avustralyalı Kadınlar hareketinin Murdoch Üniversitesi ile ortaklaşa yaptığı ankete katılan 543 kadına iş yerinde ayrımcılık konusunda çeşitli sorular yöneltildi.

Ankette, iş yerinde beyaz olmayan her 10 kadından 6'sının ayrımcılığa uğradığı ortaya kondu.

Katılımcıların yüzde 30'unun kimliklerinin iş yerinde artı değer olarak görüldüğünü ifade ettiği ankette, kadınların 60'ının cinsiyeti, etnik kimliği, yaşı ya da dini nedeniyle ayrımcılığa uğradığına işaret edildi.

Ankete katılan kadınların yüzde 70'inin çalıştıkları iş yerinde kimlik, cinsiyet, din gibi farklılıklara sahip kişilerin üst pozisyonlara getirilmediği cevabını verdiği aktarıldı.

Beyaz Olmayan Avustralyalı Kadınlar hareketinin kurucusu ve yöneticisi Brenda Gaddi, sonuçların şaşırtıcı olmadığını ve ayrımcılık mağdurlarının oranın yüzde 70-80'leri bulabileceğini ifade etti.

Öte yandan, ülkede geçen hafta yapılan bir başka ankette de kadınların yüzde 51'inin cinsiyetleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığı ortaya konmuştu.