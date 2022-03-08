Avustralya’daki sellerde can kaybı artıyor

Avustralya'nın Queensland ve NSW eyaletlerinin çeşitli bölgelerinde meydana gelen ve kasabaların, evlerin, arazilerin, yolların, çiftliklerin su altında kalmasına neden olan rekor seviyedeki yağışlar etkisini sürdürüyor.

İkinci haftasına giren yoğun yağışlardan kaynaklanan sellerde, NSW’nin başkenti Sydney’de sele kapılan ve ana oğul oldukları açıklanan 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, sellerin başladığı günden bu yana yaşanan can kaybı 19’a çıktı.

On binlerce evin su altında kaldığı ve yüzbinlerce kişinin etkilendiği iki eyalette yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin çoğu, su basan evlerde veya su basmış yolları geçmeye çalışan araçlarda öldü.

Bu yüzden acil seviş ekipleri vatandaşlara, yapılan tahliye uyarılarını vaktinde dikkate almalarını ve suyla kaplı yolları kullanmamaları çağrısında bulunuyor.

Seller 1555 kilometreden fazla mesafede etkili oldu

Avustralya Meteoroloji Bürosu (BOM), Queensland eyaletinden Victoria eyalet sınırına kadar yaklaşık 10 günde, 1.555 kilometreden fazla bir mesafede sel meydana geldiğini açıkladı.

Önümüzdeki 24 saat içinde Sydney genelinde 120 mm'ye kadar yağmur yağacağını ve çarşamba günü geç saatlerde yağışların dineceğini tahmin eden BOM, Sydney için önümüzdeki 2 günün zorlu geçeceği uyarısında bulundu.

Sydney’de sellerin sürüklediği araçlardan 100 kişi kurtarıldı

Eyalet Acil Durum Hizmetleri (SES) Komiser Carlene York, son 24 saat içinde 2 bin 500'den fazla yardım çağrısı yapıldığını ve sellerde araçlarıyla sürüklenen 100 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Halkı tahliye çağrılarını ciddiye almaları konusunda uyaran York, “Bu olayın bir benzeri geçmiş tarihimizde yok. Direktiflerimiz ve uyarılarımızı dinleyin, çünkü malınız daha önce etkilenmemiş olsa bile bu kez etkilenebilir." ifadelerini kullandı.

York, tahliye yardımının gerekli olması durumunda yaklaşık 200 Avustralya Savunma Kuvvetleri askerinin, Sydney metropol bölgesi için beklemede olduğunu sözlerine ekledi.