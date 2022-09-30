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Avustralya'dan Kovid-19 kararı

Avustralya'da Kovid-19 izolasyon zorunluluğu 14 Ekim'de sona eriyor.

Avustralya 30.09.2022, 16:28 01.10.2022, 16:23
Avustralya'dan Kovid-19 kararı

Kabine toplantısı sonrası Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı uygulanan zorunlu karantina uygulamasının 14 Ekim'de kaldırılacağı belirtildi.

Açıklamada, salgın izin ödemelerinin de aynı tarihten itibaren sona ereceği aktarıldı.

Avustralya Sağlık Müsteşarı Prof. Paul Kelly, başkent Canberra'da basın toplantısında yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınının henüz bitmediğini ifade ederek daha önce de olduğu gibi vaka sayılarının artabileceği konusunda uyardı.

Kelly, virüs nedeniyle hastane başvuru oranlarının düşük olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
#Avustralya #kovid19
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