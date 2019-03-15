Avustralyalı Senatör Hristiyan terörüne bahane buldu

Avustrayalı Senatör Fraser Anning, Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ardından yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'nın göçmen politikasını eleştirerek, gerçekleştirilen saldırının toplum içinde hem Avustralya’da hem Yeni Zelanda’da artan Müslüman nüfusa karşı büyüyen korkunun bir göstergesi olduğunu söyledi.

Anning, “Toplumumuz içinde gerçekleştirilen her türlü şiddet eylemine karşıyım ve saldırganları kesinlikle kınıyorum fakat bu tür bir saldırının savunulacak bir yanı olmasa da bugün gerçekleştirilen saldırı toplum içinde hem Avustralya’da hem Yeni Zelanda’da artan Müslüman nüfusuna karşı büyüyen korkunun bir göstergesidir. Her zamanki gibi sol görüşlü politikacılar ve medya bu saldırıyı silahlara yönelik yasalar ve aşırı milliyetçilik ile bağdaştıracaktır. Ancak, bu klişeleşmiş bir saçmalık. Bugün Yeni Zelanda sokaklarında yaşanan vahşetin nedeni radikal dincilere Yeni Zelanda’ya gelme izni veren göçmen programıdır” ifadelerini kullandı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise, sosyal medya hesabından Senatöre tepki gösterdi.

Morrison, Senatörün yaptığı yorumları ‘iğrenç’ bulduğunu ve bu tarz görüşlerin ne Avustralya’da ne de Avustralya Parlamentosu’nda bir yeri olmadığını açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2019, 15:23