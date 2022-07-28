Avustralya'nın ilk başörtülü milletvekili: Başörtüsünü gururla takın

Avustralya basınından SBS gazetesinin haberine göre, Avustralya Parlamentosu'nun ilk başörtülü üyesi Fatima Payman, yaptığı konuşmada "Yüzyıl önce, bırakın 10 yıl önce parlamento, başörtüsü takan bir kadının seçilmesine izin verir miydi?" ifadelerini kullandı.

Afganistan’da doğan ve bir mülteci kızı olarak Avustralya’da milletvekili olan parlamentonun en genç üyesi Payman, kendisine dış görünüşünden dolayı ne giymesi gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunmaya çalışan kişiler olduğuna işaret ederek, başörtüsü takmanın kendi tercihi olduğunu vurguladı.

"İnsanların beni kişisel giyimimden dolayı yargılamasını beklemiyorum"

Payman, genç kızların başörtüsü takmalarına ilişkin "Başörtüsü takmaya karar veren genç kızların, başörtüsünü gururla ve buna haklarının olduğunu bilerek takmalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sokaktaki insanları giyimlerine göre yargılamadığını belirten Payman, diğer insanların da kendisini kişisel giyiminden dolayı yargılamasını beklemediğini ifade etti.

Payman'ın parlamentoda resmi hitabını eylülde yapması bekleniyor.