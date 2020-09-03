Avustralya’nın yurtdışı seyahat yasağı uzatıldı

Avustralya'da hükümetin koronavirüs seyahat yasağını 3 ay daha uzatma kararı alması nedeniyle yurtdışına tatile gitmek isteyen vatandaşların en az 17 Aralık’a kadar beklemeleri gerekecek.

Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt, İnsan Biyogüvenlik Acil Durum Periyodu’nun süresini uzatma kararının, Avustralya Sağlık Koruma Ana Komitesi’nin tavsiyesiyle alındığını açıkladı.

Hunt, “Komite, uluslar arası ve yurtiçi COVID-19 durumunun kabul edilemez bir sağlığı riski arz etmeye devam ettiği tavsiyesinde bulundu. Acil durum döneminin uzatılması, bu riske uygun bir karşılıktır” dedi.

Yurtdışı seyahat yasağının yanı sıra 3 aylık yasak uzatması yolcu gemilerinin Avustralya’ya girişini de kapsıyor.

Yurtdışı seyahat yasağı 18 Mart’tan bu yana yürürlükte bulunuyor ve 3 ay uzatma öncesinde 17 Eylül’de sona erecekti.

Avustralya vatandaşlarının ve kalıcı oturum sahiplerinin, başka bir ülke vatandaşı olmadıkları, yurtdışı nakliye şirketi, gemi, uçak mürettabatı olmadıkları ya da zorunlu çalışan veya hükümet görevlisi olmadıkları sürece yurtdışına çıkmaları yasak.

3 aylık uzatmaya karşın, Başbakan Scott Morrison Parlamento’da bugün sınır kapanma durumlarının sona ermesinin yollarını aramaya devam edeceğini belirtti, “Avustralya’nın kapalı kalması gerekmiyor” dedi.

Düşük ya da sıfır toplumda bulaşma vakasına sahip Japonya, Singapur ve Fiji gibi Pasifik Adaları Avustralya ile seyahat koridoru talebinde bulunmuştu.

Başbakan, düzenlemelerin Noel itibariyle yürürlükte olmasını arzu ettiğini belirtti, fakat bunun sağlık yetkililerinin güvenli görmesi halinde olabileceğini de vurguladı.

Bir seyahat koridoru, Avustralyalıların başka bir ülkeye gidip dönüşlerinde karantinaya girmek zorunda kalmayacakları anlamına gelecek.

Ayrıca o ülkelerden turistler de Avustralya’ya geldiklerinde karantinaya girmeleri gerekmeyecek, ekonomiye katkıda bulunulacak ve istihdam artacak.

Kaynak: avustralyapostası.com.au