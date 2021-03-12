100 binde 1 görülen kaplumbağa türü görüntülendi

Çok nadir görülen bir albino kaplumbağa, Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Lady Elliot Adası'nda görüntülendi.

Kaplumbağayı bulanlar Jessica Buckman ve Jim Buck.

Buckman, hem Lady Elliot hem de yakınındaki Lady Musgrave Adası'ndaki yeşil kaplumbağa ve caretta carettaların yuvalarını işlerinin önemli bir parçası olarak düzenli şekilde kontrol ettiklerini belirtti.

Fakat Buckman'ın pazartesi günü gördüğü kaplumbağa epey nadir rastlanan bir türdü.

Buckman, yavru kaplumbağanın yumurtadan çıkmakta zorlandığını ve kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

Yetkili kaplumbağayla karşılaşmasını şöyle anlattı:

Kumların birazını kenara attım ve tam orada, kum ve taşların ortasındaydı. Şaşırıp kaldım. Tanıklık etmesi inanılmaz özel bir andı.

30 yıldır kaplumbağa yuvalarını gözlemleyen Buck'sa bu tür kaplumbağaların epey nadir bulunduğunu, aşağı yukarı 100 bin yumurtadan yalnızca birinden albino kaplumbağa çıktığını söyledi.

Albinizim, deriye renk veren pigmentlerin kısmi ya da tamamen eksik olması sonucu ortaya çıkan kalıtsal bir rahatsızlık. Hayvanlarda albinizm canlının kamuflaj olmasını imkansız hale getirerek uzun süre doğada hayatta kalabilmesini engellediğinden, bu hastalıktan mustarip canlılar genellikle yavruyken yaşamını yitiriyor.

Buck, yıllardır sürdürdüğü araştırmalarında hiç yetişkin albino kaplumbağa görmediğini ya da görüldüğüne dair bir şey duymadığını belirtti. Yetkili albinizmin görme yetisinin gelişmesine de engel olduğunu, bunun da hayvanın hayatta kalabilme şansını çok aza indirdiğini belirtti.

Buckman da yavrunun çok uzun yaşama şansının pek bulunmadığını düşünüyor.

"Genelde, yeşil kaplumbağa yavrularından yalnızca 1000'de biri yetişkinliğe ulaşabilir" diyen Buckman, "Bariz şekilde albinoların yetişkinliğe erişebilme şansları epey az" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Independent Türkçe