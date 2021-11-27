Başbakan Ardern çevrim içi nefretin önlenmesi için çağrıda bulundu

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Facebook gibi teknoloji devlerinin çevrim içi şiddet içeren aşırılığı ve radikalleşmeyi ortadan kaldırmak için ellerinden gelenin 'çok daha fazlasını' yapmaları gerektiğini söyledi.

Ardern ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Nur ve Linwood camilerine düzenlenen 51 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırılarının ardından 2019'da çevrimiçi nefreti sona erdirmek için küresel bir girişim başlatmıştı.

İki liderin başlattığı “Christchurch Call" adlı girişime Facebook, Google, Twitter ve Microsoft dahil olmak üzere 50'den fazla ülke, uluslararası kuruluş ve teknoloji firması destek vermişti.

Girişim, internet üzerinden şiddet ve aşırılıkçı içeriklerin yayılmasına yönelik kısıtlamaları kapsıyor.

Ardern bugün yaptığı açıklamada, söz konusu girişimin, Christchurch'teki terör saldırısında olduğu gibi içeriği hızlı bir şekilde kaldırmak için platformlar arasında bir kriz mekanizması oluşturma hedefinde başarılı olduğunu söyledi.

Mekanizmanın 7/24 çalıştığını aktaran Yeni Zelanda lideri, Reuters'a verdiği mülakatta, "Bu sistemlerin gerçek dünya stres testlerini yaptık ve çok etkili bir şekilde çalıştılar. Daha önceye göre daha verimli çalıştığımızdan eminim. Ama daha da ileri gitmeliyiz." diye konuştu.

Teknoloji şirketlerinin ne yapması gerektiği sorusunu ise, "Çok daha fazlasını." sözleriyle yanıtladı.

Ardern, bundan sonraki adımın 'önlemeye odaklanmak' olduğunun altını çizerek insanların çevrimiçi ortamda nefret dolu veya terörü motive eden içeriği nasıl bulduklarına veya bunlarla karşılaştıklarına bakmak olduğunu söyledi.

Online platformlarda kişisel radikalleşmenin engellenmesi için herkesin yapması gereken bir şeyler olduğunu belirten Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, "Algoritmalar etrafında devam eden çalışmalarla ilgilendiğimiz nokta tam olarak burası. Hepimizin oynayabileceği bir rol var; çevrimiçi platformların radikalleşme yeri haline gelmesini engellemek." dedi.

Kaynak: Euronews