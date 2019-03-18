‘Beyaz’lık adına katliam işlenen yerin gerçek sahipleri Maorili gençler

Yeni zelanda topraklarına ilk yerleşen Maoriler sonradan gelip adaya yerleşen Avrupalılara ülkenin ilk sahibinin kendileri olduğunu hatırlattı.

Hristiyan terörünün yaşandığı Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırılarının ardından katliamın yaşandığı caminin önüne gelen adanın yerli halkı Maorilerin liseli gençleri haka dansı icra etti.

'Beyaz'lık adına katliam işlemem yerin gerçek sahipleri dansı yaparken beyaz ırkın, adaya sonradan gelerek istila eden göçmenler olduğunu hatırlattı.

Beyaz ırk Avrupalıların topraklarına ayak basması sonrası yürütülen misyonerlik faaliyetleri ile yüzde 80'i Hristiyan olan Maoriler şu an Yeni Zelanda'nın nüfusunun yüzde15'ini oluşturuyor.

Yeni Zelanda yerlilerinin geleneksel dansı olan Haka, misafir karşılama, savaş çağrısı, cenaze veya kutlama gibi durumlarda icra ediliyor.

Yeni Zelanda'ya Fiji ve Polinezya'dan göç etmiş ve milattan önce Yeni Zelanda'ya yerleşmiş yerli halk. Savaşçı özellikleri ile bilinen bir halktır. Savaşlara giderken yüzlerini boyamaları ve aç kaldıklarında insan eti yemeleri gibi sebeplerden dolayı barbar kavim olarak nitelendirilmişlerdir. Onları ilk kez ünlü Kaptan Cook keşfetmiştir.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart günü cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi şehit olmuştu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2019, 16:22