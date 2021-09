Bıçaklı saldırgan polis tarafından öldürüldü

Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde 3’ü ağır 6 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü.

Başbakan Jacinda Ardern olayın bir "terör saldırısı" olduğunu açıkladı.

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, ülkenin en büyük kenti Auckland’deki New Lynn alışveriş merkezinde Sri Lanka asıllı bir zanlı bıçaklı saldırı düzenlendi. Erkek saldırganın daha önce polis tarafından izlendiği ve olay yerine gelen ekipler tarafından vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Başbakan Ardern, saldırının "çok zalimce ve soğuk kanlılıkla" yapıldığını belirterek, söz konusu teröristin Ekim 2011'de Yeni Zelanda'ya gelen bir Sri Lanka vatandaşı olduğunu ve 2016'dan itibaren ulusal güvenlik birimlerinin takibinde olduğunu söyledi.

Zanlının geçen yıl bıçaklı saldırı düzenleyeceği şüphesiyle gözaltına alınarak mahkemeye çıkartıldığı ve DEAŞ örgütünü destekleyen propaganda materyalleri bulundurmaktan suçlu bulunarak bir yıl toplum içinde gözetim altında tutulmasına karar verildiği kaydedildi.

Teröristin saldırıya geçmesinin ardından 60 saniye içinde polis tarafından öldürüldüğünü belirten Ardern, saldırının bir inanç, bir kültür, bir etnik köken değil, Yeni Zelanda’da kimsenin desteklemediği bir ideolojiyi benimseyen bir birey tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

İdeolojik görüşleriyle ilgili endişeler nedeniyle sürekli gözetim ve yakın takip altındaki teröriste, altı kişi yaralanmadan önce neden müdahale edilmediği sorusunu cevaplayan Emniyet Müdürü Coster ise "Gerçek şu ki, birini 7 gün 24 saat gözetlerken her zaman her an yanında olmanız mümkün değil. Polisler olabildiğince çabuk müdahale etti ve daha fazla yaralanmayı önlediler." dedi.

Saldırıda yaralanan kişilerin hastaneye kaldırıldığı üçünün durumunun kritik, birinin ciddi ve ikisinin ise stabil olduğu açıklandı.

