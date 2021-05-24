Bir yıl sonra ülkelerine döndüler

Türkiye başta olmak üzere 25 ülkede yaklaşık bir yıldır bulunan yolcular, ülkelerine dönmek için İstanbul Havalimanı'na geldi. Burada bilet işlemleri ve PCR testlerini yaptıran yolcuların daha sonra sağlık formu doldurulup ateşleri ölçüldü.

Yolcusuz olarak İstanbul Havalimanı'na gelen Qantas Havayolları'na ait yolcu uçağı, 220 yolcusunu aldıktan sonra Avustralya'nın Darwin şehrine hareket etti.