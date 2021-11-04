Bu patates yaklaşık 8 kilo

Yeni Zelanda'da bir çiftçi bahçesini ayıklarken yaklaşık 8 kilogramlık dev bir patates buldu.

Sky News'in haberine göre, bahçesini ayıklayan Colin Craig-Brown, çapasının takıldığı toprağın altında cismin dev bir patates olduğunu fark etti.

Karısı Donna, "İnanamadık. Sadece çok büyüktü." dedi.

Hamilton şehrinde yaşayan çift, patatesin kendi kendine birkaç yıl veya daha uzun süre büyümüş olabileceğini düşünüyor.

"Doug" adını verdikleri dev patatesin ün kazandığını belirten Craig-Brown, taşımak için küçük bir araba yaptıklarını söyledi.

Craig-Brown, "Ona bir şapka taktık. Fotoğraflarını Facebook'a koyduk, yürüyüşe çıkardık, ona biraz güneş ışığı verdik." dedi.

Çift, 7,8 kiloluk patatesin türünün en ağırı olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girip girmediğini öğrenmek için bekliyor.

Rekorun mevcut sahibi ise 2011'den beri İngiltere'nin Shepton Mallett kasabasından 4,98 kiloluk bir patates.