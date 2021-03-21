Hayali köpek satışıyla 16 bin dolar topladı

Avustralya'da internet üzerinden köpek satışlarında dolandırıcılık yapan kişi yakalandı.

Yeni Güney Galler, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerindeki birçok kişi, geçen yıl şubatta polise ihbarda bulunarak internetten satın aldıkları köpeklerin ellerine ulaşmadığını ve satıcıyla iletişim kuramadıklarını söylemişti.

Bunun üzerine olayla ilişkili soruşturma başlatan Murray River polisi, internet sitesinde Cavoodle, kaniş, porsuk köpeği, Corgi türü köpeklerin satışına ilişkin sahte reklamlar ve ilanlar açıldığını tespit etti.

26 yaşındaki dolandırıcının kimliğini tespit eden ekipler, bu kişiyi Victoria eyaletindeki Albury şehrinde çarşamba günü tutukladı.

İsmi açıklanmayan zanlı, çevrimiçi platformlardan dolandırıcılık yapmakla suçlanıyor.

Polisin paylaştığı bilgilere göre dolandırıcı satışlardan en az 16 bin Avustralya doları (yaklaşık 92 bin TL) kazandı.

Soruşturmanın başındaki Mick Stoltenberg, halkı internet üzerinden hayvan satın alırken çok dikkatli davranmaları konusunda uyardı.

"Son dönemde çevrimiçi dolandırıcılık olaylarında artış yaşandı" diyen Stoltenberg, "alışverişi yapanların gidip köpekleri görme şansı olmadıklarını bilen dolandırıcıların pandemiyi fırsata çevirmeye çalıştığını" ifade etti.

Dolandırıcılıkla suçlanan kişi, 12 Nisan'da mahkemeye katılması şartıyla salıverildi.