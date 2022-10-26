Çin'de çalışan Amerikalı eski pilot Avustralya'da gözaltına alındı

Çin'de havacılık danışmanlığı yapan eski ABD askeri pilotu ve uçuş eğitmeninin Avustralya'da gözaltına alındığı bildirildi.

Mahkeme kayıtlarına göre, gözaltında tutulan eski pilot Daniel Edmund Duggan'ın 21 Ekim'de Yeni Güney Galler eyaletindeki yerel mahkemede kefaletle serbest bırakılması yönündeki talebi reddedildi.

Avustralya Federal Polisinden yapılan açıklamada, Duggan'ın "ABD'nin talebi üzerine" gözaltına alındığı belirtildi.

Duggan'ın 4 Kasım'da kefalet talebiyle yeniden Sidney'deki mahkemeye çıkması bekleniyor.

Ancak mahkeme kayıtlarına göre, Duggan, "özel durumlar" olmadıkça kefaletle serbest bırakılmayı engelleyen İade Yasası'nın 15'inci maddesi uyarınca gözaltında tutuluyor.

Duggan'ın karşı karşıya kalacağı suçlamaya dair detay verilmedi.

Eski ABD'li pilotun tutuklanmasının ardından iadesini talep etmek için 60 günü bulunan ABD Adalet Bakanlığı tarafından da henüz açıklama yapılmadı.

ABD'nin Avustralya ile 1976'dan beri suçluların iadesi anlaşması bulunuyor.

Pekin'e 2014'te taşınan Duggan'ın LinkedIn profilinde 2017'den beri Çin'de havacılık endüstrisine odaklanan AVIBIZ Limited'in Genel Müdürü olduğu görülüyor.

2002'ye kadar 13 yıl boyunca ABD Deniz Piyade Birliğinde pilot olarak görev yapan Duggan, AV-8B Harrier tipi uçağı kullandı ve eğitim verdi.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, herhangi bir eski Avustralya askeri personelinin Çin hava kuvvetleri için çalışmak üzere işe alınıp alınmadığının araştırılmasını talep etmişti.

Marles'in hamlesi, Çin Halk Kurtuluş Ordusu üyelerini eğitmek için yaklaşık 30 eski İngiliz askeri pilotunun işe alındığına dair iddiaların ardından gelmişti.