Dev banka Bitcoin'e "evet" dedi

Kripto para birimleri dünya genelinde kabul görmeye devam ediyor. Kripto paraların geleneksel finansa entegre olması ise piyasanın akıbeti adına etkili adımlar olarak öne çıkmakta. Son olarak Avustralya’nın en büyük bankası olarak bilinen Commonwealth Bank of Australia (CBA), müşterilerine Bitcoin hizmetleri sunmaya başlayacaklarını duyurdu.

CommBank adıyla bilinen banka, kullanıcılarına kripto para alım-satım ve tutma işlemleri için hizmetler sağlayacağını ilan etti.

Bankanın resmi sitesinde yer alan duyuruya göre CBA, son zamanlarda yürüttüğü araştırmalar neticesinde çok sayıda müşterisinin kripto varlıkları bir yatırım sınıfı olarak kullanabilmek istediğini ve hâlihazırda ticaretini yaptığını belirtti.

Bankanın CEO’su Matt Comyn, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Müşterilerden dijital para birimlerine yönelik artan talep, pek çok yeni oyuncunun ve bu alanda inovasyon gerçekleştiren iş modellerinin görüldüğü finansal hizmetler sektörü için hem zorluklar hem de fırsatlar yaratmaktadır.

Artan müşteri ihtiyacını karşılayabileceğimizi ve kripto ticaret alanında yetenek ve güven sağlamak için önemli bir rol oynayabileceğimize inanıyoruz.

Müşterilerimizi destekleyebilmenin yollarını araştırırken, güçlü güvenlik ve büyük kurumlara hizmet verme geçmişine sahip küresel bir lider olan Gemini ile Avustralya'da özel bir ortaklık kurma kararı verdik. CBA, Gemini'nin kripto borsa ve saklama hizmetinden yararlanacak, API’ler aracılığıyla CommBank uygulamasına entegre edecek.”

Ekim ayında Avustralya Senato Komitesi, bir dizi kripto para düzenlemesi getirilmesini tavsiye etmişti. Sektörün gelişimine yardımcı olmak isteyen Komite, vergi indirimleri gibi kolaylaştırıcı hamleler yapmak adına istekli olduklarının altını çizdi. Komitenin başındaki Senatör Andrew Bragg ise kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturmaları halinde aracıları ortadan kaldırarak Avustralyalı yatırımcılara daha özgür bir alan tanıyabileceklerini söyledi.

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