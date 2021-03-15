Avustralya’da elektrik kesintilerinin sebebi dev yarasalar

Kanat açıklığı 1,5 metre uzunluğa varan gri başlı uçan tilkilerden oluşan ve gittikçe büyüyen bir koloni, Adelaide'ın elektrik şebekelerinde hasara yol açtı ve yalnızca ocak ayından bu yana yaklaşık 40 elektrik kesintisine sebebiyet verdi.

25 bin yarasadan oluşan koloni, son yıllardaki sıcak hava dalgaları nedeniyle sayı olarak azalmıştı fakat o zamandan bu yana toparlandı. Gri başlı uçan tilkiler, mega-yarasa familyasına mensup ve Avustralya'nın en büyük yarasaları.

SA Power Networks sözcüsüne göre yarasaların elektrik hatlarına dolanmasından kaynaklanan elektrik kesintileri iki ila 25 saat sürebilir.

Koloni 25 bin hayvana sık sık ulaşsa da bu yaz Adelaide'de sıcak hava dalgalarının görülmemesi normalden çok daha fazla sayıda yavrunun hayatta kalmasına neden oldu. Bir uzman, görünüşe bakılırsa sorunların çoğuna kanatlarıyla denge kuramayan yavru yarasaların neden olduğunu söyledi.

Güney Avustralya yönetiminin Green Adelaide programında çalışan bir çevrebilimci olan Jason van Weenan, The Guardian'a verdiği demeçte genç yarasaların ilk "yiyecek arama seferlerine" çıkmasıyla "elektrik hattı altyapısıyla mücadeleye girdiklerini" söyledi.

Koloninin boyutları ve alışılmadık derecede yüksek sayıda yavrunun hayatta kalması nedeniyle elektrik kesintilerindeki sıklığın "özellikle kayda değer" olduğunu söyledi.

SA Power Networks çarşamba günü paylaştığı tweet'te şu ifadeleri kullandı:

Adelaide'in 25 bin yarasayı geçen yarasa kolonisi gece vakti yiyecek ararken elektrik kesintilerine neden oluyor.

Bunun sinir bozucu olduğunu biliyor, ağ ve koloni üzerindeki etkisini en aza indirmeye çalışıyoruz ve bunu yapmak için yeni ve uygun maliyetli fikirlerinizi bekliyoruz.

Yarasa kaynaklı elektrik kesintileri Adelaide'da düzenli görülen bir olay ve firmaya göre yarasaların düzensiz uçuş yolları ve ağdaki yaygın etkileri nedeniyle hedefe yönelik önlem almak zor.

Hayvanlar geniş kanat açıklığıyla izolatörler, transformatörler ve anahtarlar dahil olmak üzere elektrik hatlarına ve diğer direk üstü ekipmanlara çarpabiliyor. Aynı zamanda paratonerlere temas ettiklerinde bir kesinti tetikleyebiliyorlar.

SA Power Network şubat ayı itibarıyla elektrik kesintilerinin yüzde 6 ila 7'sinin hayvanlar nedeniyle gerçekleştiğini ve kesintilerdeki artışın yarasa kolonisindeki hızlı büyümeyle ilişkilendirilebileceğini söyledi.

Şebeke sözcüsü Paul Roberts, Australian Broadcasting Corporation'a verdiği demeçte sorunu çözmek için bilinen bir yol olmadığını ve mühendislerin "bir süre kesintileri onarmakla uğraşacağını" söyledi. Şebeke, soruna daha kalıcı bir çözüm bulma umuduyla Adelaide Üniversitesi'nden araştırmacılarla görüşmelerde bulunuyor.

Kaynak: Independent Türkçe