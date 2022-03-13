Evlerine dönünce ölümcül yılan ve örümceklerle karşılaştılar

Avustralyalılar, sağanak yağmur ve selin ardından evlerine dönünce ölümcül yılanlar ve örümceklerle karşı karşıya kaldı.

Geçen aydan bu yana ülkeyi alt üst eden sağanaklar, Avustralya'nın güneydoğusundaki nehir yataklarını taşırarak evleri, çiftlikleri ve köprüleri sular altında bıraktı. Şimdiye kadar 21 kişi öldü.

Sert hava koşulları, selden kaçmak için kuru toprak arayan örümcekler ve doğu kahverengi yılanları gibi zehirli yılanlar da dahil ülkenin yaban hayatını da etkiledi.

Şimdiyse Avustralyalılar, hava şartları yüzünden harap olan evlerine döndüklerinde konutlarında gizlenmiş çeşit çeşit hayvanlar buluyor.

Brisbane'de yılan yakalayıcı olarak çalışan 41 yaşındaki Glenn Lawrence, The Times'a sellerin doruğa ulaştığı üç günde 25 kez çağrıldığını söyledi.

Lawrence, "Bu kadar kısa sürede bu kadar çok kırmızı karınlı siyah yılan yakaladığım olmamıştı ve bunun sebebi yağmur" dedi.

Lawrence, bir sınıftan dünyanın en zehirli ikinci yılanı olan doğu kahverengi yılanını çıkardığını da sözlerine ekledi.

Avustralya İklim Konseyi'nin perşembe günü yayımladığı raporda son sel olayları, Avustralya tarihinin en muazzam felaketlerinden biri olarak tanımlanırken, yıkımın "geniş kapsamlı" olduğu da belirtildi.

Avustralya Sigorta Konseyi toplam hasarın 1,77 milyar Avustralya Doları (yaklaşık 19 milyar TL) olarak tahmin edildiğini açıkladı.

Seçim yılında anketlerde geride kalan Başbakan Scott Morrison, verilen desteklerde yavaş kalındığıyla ilgili eleştiriler esnasında çarşamba günü sel baskınlarını ulusal acil durum ilan etmiş ve sele maruz kalan kasabaları afet bölgeleri olarak tanımıştı.

Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı Dominic Perrottet şunları söyledi:

Hem birçok kişinin muhtemelen ilk başta yaşadığı şok hem de bununla ilişkili travma sebebiyle burada kahredici zamanlardan geçtiğimizi biliyoruz.

Birçok kişi çok zor koşullarda, çoğu yaşanabilir durumda olmayan evlerine şimdi geri dönüyor.

Kaynak: Independent Türkçe