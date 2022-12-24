Fiji'de Frank Bainimarama'nın 16 yıllık iktidarı sona erdi

Cumartesi günü 55 kişilik parlamentoda yapılan gizli oylamada "Rambo" lakaplı Rabuka, 27'ye karşı 28 oyla rakibi eski başbakan Frank Bainimarama'yı yenerek göreve gelmeye hak kazandı.

Başkent Suva'da Rabuka destekçileri kutlamalar yaparken, Avrupa Birliği Pasifik Elçisi Sujiro Seam de Twitter'dan yeni lideri kutladı.

14 Aralık'ta düzenlenen genel seçimlerde 4 parti yarışmış ama kimse tek başına hükümet kurabilmek için gerekli 28 koltuğu elde edememişti.

Bainimarama'nın Önce Fiji Partisi 26, Rabuka'nın partisi Halkın Birliği 21, Ulusal İttifak Partisi 5, Sosyal Demokrat Liberal Parti de 3 koltuk sahibi olmuştu.

Sürecin tıkanması üzerine Bainimarama, etnik gerilimleri gerekçe göstererek ordunun sokağa inmesini emretmişti. 35 yılda 4 darbenin gerçekleştiği ülkedeyse halk yeni bir cunta endişesi yaşamıştı.

Öte yandan Halkın Birliği, Ulusal İttifak Partisi ve Sosyal Demokrat Liberal Parti, cuma günü üçlü koalisyon oluşturmak için anlaştıklarını duyurmuştu. Koalisyon, Halkın Birliği lideri Rabuka'yı başbakan kabul ettiklerini de belirtmişti.

Darbeciler yarıştı

Yaklaşık 903 bin kişinin yaşadığı Okyanusya'daki ada ülkesinde seçimler, iki darbeci eski lider arasında geçti.

68 yaşındaki Bainimarama, Fiji ordusunun komutanlığını yaptığı 2006'da dönemin başbakanı Laisenia Qarase hükümetine karşı darbe yapmıştı.

Cunta yönetimindeyken önce Ratu Josefa Iloilo'yu geçici başbakan olarak atamış, 2007'de de kendisi ülkenin başına geçmişti.

Bainimarama, 2018'deki seçimleri kazanarak koltuğunu korumuştu.

74 yaşındaki Rabuka'ysa ordu komutanı olduğu 1987'de iki kez darbe yapmıştı. Mayıs ve eylülde gerçekleşen darbeler sonucunda ülkede cumhuriyet ilan edilmişti.

Daha sonra yönetimi geçici hükümete devreden Rabuka, 1992'deki seçimleri kazanarak 1999'a kadar başbakanlık yapmıştı.

Kaynak: Independent Türkçe