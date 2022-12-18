Fiji'de koalisyon göründü

Fiji'de düzenlenen genel seçimde hükümet kurmak için çoğunluk sağlanamadı.

Fiji'de iki eski darbe liderinin de yarıştığı 14 Aralık'ta düzenlenen genel seçimin resmi olmayan sonuçları açıklandı.

Sonuçlara göre, Başbakan Frank Bainimarama'nın iktidardaki Önce Fiji Partisi (FFP) parlamentonun seçimle belirlenen 55 koltuğunun 26'sını kazandı.

Bainimarama'nın seçimleri önde tamamlamasına rağmen, hükümeti kurması için gereken 28 koltuğun sahibi olamadı.

Seçimlerde, eski Başbakan Sitiveni Rabuka'nın "Halkın Birliği Partisi" (PAP) 21, Ulusal İttifak Partisi (NFP) 5, Sosyal Demokratik Liberal Parti (SODELPA) 3 koltuk kazandı.

Ülkede koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için partilerin hafta başından itibaren bir araya gelmesi bekleniyor.

Bunun için de seçimde en yüksek koltuk sayısına erişen FFP'nin SODELPA'nın, PAP'ın da NFP ile SODELPA'nın kapısını çalması öngörülüyor.

- Darbeci başbakanların yarışı

Fiji'de Haziran 2021'de alınan kararla parlamentodaki koltuk sayısı 51'den 55'e yükseltilmişti.

Ülkede 14 Aralık'ta düzenlenen genel seçimde, parlamentodaki 55 koltuk için 342 aday yarışmıştı.

Darbeyle yönetime gelen Başbakan Frank Bainimarama (68) ve eski Başbakan Sitiveni Rabuka da (74) adaylar arasındaydı.

Ülkede, 2006'da yapılan darbenin ardından o dönemki askeri yönetimin lideri Frank Bainimarama, başbakan olmuştu.

Bainimarama'nın döneminde yeni anayasa hazırlanmıştı. 2014 ve 2018'de yapılan seçimleri de kazanan Bainimarama, 16 yıllık iktidarını devam ettirmek istiyor.

Eski Fiji Başbakanı Sitiveni Rabuka ise Fiji'de ilk darbeyi Mayıs 1987'de, ikincisini 4 ay sonra yapmıştı.

Ülkede cumhuriyeti ilan eden ve daha sonra yönetimi geçici hükümete devreden Rabuka, 1991'de başbakan seçilmiş ve bu görevi 1999'a kadar sürdürmüştü.

Fiji'de son olarak 14 Kasım 2018'de düzenlenen genel seçimlerde iktidardaki Önce Fiji Partisi 27 koltuğu kazanarak çoğunluğu elde etmişti. Sosyal Demokratik Liberal Parti 21 ve Milli Federasyon Partisi 3 üye ile parlamentoda yer almıştı.