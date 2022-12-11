Fiji'de yine mi darbe olacak?

Fiji Başbakanı Frank Bainimarama, 16 yıl önce yapılan kansız darbe ile göreve gelirken üçüncü dönemde de koltuğunu korumak istiyor.

1987'de iki darbeyi yöneten eski başbakan ve eski asker Sitiveni Rabuka da başbakanlığın iddialı isimleri arasında. Görevdeki Başbakan Bainimarama, ülkeyi tehdit eden iklim değişikliği ile mücadele konusuna odaklansa da yolsuzluk, eski siyasilere açılan soruşturmalar ve gazetecilere yönelik tehditler bu çabayı gölgede bıraktı.

Çoğu yerel yorumcu sonuçları yakın olması beklenen seçim hakkında yorum yapmaktan çekiniyor.

Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü için değerlendirmeler yapan analistler Lucy Albiston ve Blake Johnson, 'Bazıları yeni bir darbenin olası olduğundan endişe ediyor' görüşünü dile getiriyor.

"Güvenilir bir seçim öncesi anket olmamasına rağmen, Rabuka kazanabilir gibi görünüyor" diyen analistler, Başbakan Bainimarama'nın rakibi gibi sonuca saygı gösterme sözü vermediğini ifade ediyor.

Son 35 yılda 4 darbenin yaşandığı Fiji'de 2014 ve 2018'de yapılan seçimlerin ardından ülkenin tekrar istikrarsızlığa düşmesinden endişe ediliyor.

Süreçte anahtar rolü bulunan ordunun Genelkurmay Başkanı Jone Kalouniwai, 'seçim sonucuna saygı duyarak demokratik süreci onurlandıracaklarını' söyledi.

Fiji'yi 'kısmen özgür' olarak değerlendiren Freedom House, önceki darbelerle oluşan 'baskıcı iklimin' giderek hafiflediğini belirtiyor.

Ancak Freedom House, "iktidar partisinin sık sık muhalefet faaliyetlerine müdahale ettiğini, yargının siyasi etkiye maruz kaldığını, şiddetli ordu ve polis baskısının önemli bir sorun olduğunu" da kaydetti.

Kaynak: Euronews