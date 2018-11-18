Filistin için 727 kilometre yürüyecek

Avustralya'nın Melbourne şehrinde düzenlenen "Filistinlerin İnsan Hakları İçin Koşun" etkinliğine katılan insan hakları savunucusu John Salisbury, bugün Melbourne şehrinden Adelaide şehrine doğru yola çıktı. Salisbury, Melbourne-Adelaide arasındaki 727 kilometrelik mesafeyi 1 ayda yürümeyi planlıyor.

Avustralyalı aktivist yürüyüşünü, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin, Filistin’in tanınmasını tüzüğüne ekleme konusunun tartışılacağı Ulusal Konferans'a ev sahipliği yapacak Adelaide Kongre Merkezinin önünde 16 Aralık'ta tamamlamayı hedeflediğini söyledi. Salisbury, İşçi Partisi'nde Filistin’in tanınmasının parti politikası olarak benimsenmesini umduğunu ifade etti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison’un, Tel Aviv'deki büyükelçiliği Kudüs’e taşıma konusundaki çıkışının yanlış olduğunu vurgulayan Salisbury, şöyle konuştu:

"Bu İsraillilerin istediği bir şey, Filistin davasına yardım etmeyecek tamamen yanlış yol. Yapmamız gereken İsrail’e her istediklerine sahip olamayacakları mesajını göndermek. Filistinliler kendilerine ait bir yeri hak ediyorlar ve biz onlara çabalarında destek olmalıyız. Çünkü Filistinliler çok uzun süredir acı çekiyorlar."

Salisbury, İşçi Partisi'nin, Filistin’in tanınmasını parti politikası olarak benimsemesi ve Mayıs 2019'da yapılacak seçimleri kazanması durumunda, Filistin’in devlet olarak tanınmasının yolunun açılacağını dile getirdi.

Aktivist Salisbury, Avustralya’nın Filistin’i tanıması için daha önce Sydney-Canberra arasındaki 286 kilometrelik mesafeyi 2 defa yürümüştü.

Kaynak: AA