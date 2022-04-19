Finlandiya Cumhurbaşkanına koronavirüs bulaştı
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Avustralya 19.04.2022, 14:38
Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Niinistö'nün Kovid-19'a yakalandığı ve virüse rağmen durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Açıklamada, Niinistö'nün çalışmalarını uzaktan sürdüreceği belirtilerek Cumhurbaşkanı'nın 21-22 Nisan'daki Norveç ziyaretinin erteleneceği bilgisi paylaşıldı.
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