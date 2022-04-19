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Finlandiya Cumhurbaşkanına koronavirüs bulaştı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Avustralya 19.04.2022, 14:38
Finlandiya Cumhurbaşkanına koronavirüs bulaştı

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Niinistö'nün Kovid-19'a yakalandığı ve virüse rağmen durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Niinistö'nün çalışmalarını uzaktan sürdüreceği belirtilerek Cumhurbaşkanı'nın 21-22 Nisan'daki Norveç ziyaretinin erteleneceği bilgisi paylaşıldı.

#Finlandiya Cumhurbaşkanı #Sauli Niinistö #koronavirüs #kovid19
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