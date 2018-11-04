Ada halkı Fransa'dan bağımsızlığa 'hayır' dedi



Fransa’ya bağlı özerk bir bölge olan Yeni Kaledonya’da halk, "Yeni Kaledonya’nın tam egemenlik kazanmasını ve bağımsız olmasını istiyor musunuz?" sorusunu yanıtlamak için sandık başına gitti.

Referandumda 175 bin kayıtlı seçmenin yüzde 80,7’si oy kullandı. Kaledonyalı seçmenler, yüzde 57,29 hayır oyuyla bağımsızlığı istemedi. Ada’nın kuzey kısmında yaşayan Kanaklar çoğunlukla evet derken, güney kısmında yaşayan Avrupalı etnik gruplar ise bağımsızlığa hayır dedi.

Sonuçlarla ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir açıklama yapacak. Öte yandan, polis kaynaklarının yaptığı açıklamaya göre seçim boyunca Kanaklar tarafından onlarca araç yakıldı.

Fransa ile Yeni Kaledonya arasında 1998’de imzalanan Noumea Anlaşması’na göre Yeni Kaledonya 2022’den önce bağımsızlık referandumu yapabilir. Yeni Kaledonya’da Fransa’nın önemli ekonomik kaynaklarından nikel madeni rezervleri bulunuyor. Fransa’ya bağlı uzak adalar hükümetten her yıl yaklaşık 1,3 milyarlık bütçe alıyor. Yeni Kaledonya, Fransız parlamentosunda 2 milletvekili ve 2 senatör tarafından temsil ediliyor.

Kaynak: İHA