Hesabına yanlışlıkla yatan parayı kısa sürede harcadı

Ghadia'nın Sidney ve Brisbane'deki alışveriş macerası, Ekim 2020'de bir sabah uyandığında hesabında binlerce dolar görmesiyle başladı.

Adı açıklanmayan çift, bir evi satın almak için bankaya para gönderecekken sayıları yanlış girdi ve tutarı Ghadia'ya yolladı.

Ghadia bunun ardından 600 bin Avustralya doları (yaklaşık 7 milyon TL) karşılığında külçe altın satın aldı. Rapçi, özel tasarım giysiler ve makyaj malzemelerine de binlerce dolar harcadı.

Yakalanan Ghadia ilk başta çiftin parasını harcamadığını öne sürse de Ekim 2021'de yapılan sorguda suçunu kabul etti:

Para hesabıma düştü. Ben de harcadım. Nasıl geldiği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Bankaya söyledim. Ancak gidip parayı harcadım.

24 yaşındaki rapçi konuyla ilgili yazdığı şarkı sözünü de sosyal medyada paylaştı:

Dedektifler teklif yapıyor, paranın nereye gittiğini soruyor. Bütün telefon konuşmalarımı dinliyorlar ama ben farklı bir dil konuşuyorum.

Serbest bırakılan ancak hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve 22.00-07.00 arasında sokağa çıkma yasağı konan Ghadia'nın cezası 2 Aralık'taki duruşmada belli olacak.

Kaynak: Independent Türkçe