"Hiç yalan söylemedim"

Avustralya Başbakanı ¨Scott Morrison, ülkesinin Fransa ile yaşadığı denizaltı krizi de dahil olmak üzere hiçbir konuda yalan söylemediğini açıkladı.

Başbakan 2007'de seçilmesinden bu yana "Kamu alanında asla yalan söylemedim" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu ay Morrison'un Avustralya'nın yeni denizaltı filosunu inşa etmek için Fransa ile milyarlarca dolarlık bir anlaşmayı iptal etme kararı konusunda kendisine yalan söylediğini açıklamıştı.

Avustralyalı başbakanın yalan söylediğine dönük diğer bir itham da elektrikli araç teknolojisini desteklemek için hükümetin 129,6 milyon dolar bütçe ayıracağını açıklamasının ardından geldi. Zira Morrison, 3 yıl önce bu teknolojiyi ağır şekilde eleştirerek karşı olduğunu belirtmişti.

Bir radyo programında bu açıklaması hatırlatılan başbakan, "Burada yapılan politikadır" diyerek yalan söylemediğini ifade etti. Morrison, "İnsanlar her zaman bana yüklenir. Uzun bir süredir siyasette hassas olmamayı ve acı çekmemeyi öğrendim" açıklamasında bulundu.

Seçimler öncesi oylar düşüşte

Avustralya gelecek sene mayıs ayında genel seçimlere gidecek. Seçim anketleri, Morrison'un liderliğindeki koalisyon partilerinin muhalefetteki İşçi Partisi'nin gerisinde olduğunu gösteriyor.

Bu hafta yayınlanan diğer bir kamuoyu yoklaması Guardian Essential ise başbakanın son 18 ayın en düşük seviyesinde seçmen onayı aldığını işaret etti. Ankete göre kendisini onaylayan seçmenlerin oranı şubatta yüzde 65 iken geçen hafta itibari ile yüzde 48'e geriledi.

AB'de de Canberra'ya dönük güven endişesi

Fransa ile dayanışma içinde olan Avrupa Birliği (AB) geçen ay Avustralya ile imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşması konulu bir sonraki müzakere turunu ikinci kez erteledi.

Morrison'a güvenilip güvenilmemesi gerektiğinin sorgulandığı AB'de son olarak Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen de "güven onarılana kadar" Avustralya ile bir ticaret anlaşması yapıp yapılmayacağının sorgulandığının altını çizmişti.

Denizaltı krizinde ne olmuştu?

Fransa, Avustralya'nın ABD ve İngiltere ile anlaşmasını açıkladığı güne kadar iptal konusunda kendisini bilgilendirmeye çalışmadığını söyledi. Morrison bunu reddediyor ve duyurudan bir hafta önce Macron'a gönderdiği mesajlar yerel medyaya sızdırıldı.

Geçen ay Avustralya, 12 Fransız denizaltısı satın alımı konusunda milyarlarca dolarlık bir sözleşmeyi 'beklenmedik şekilde' iptal etti ve bunun yerine nükleer enerjiyle çalışan Amerikan üretimi gemileri alacağını açıkladı.

Karar, Avrupa Birliği'nin en büyük üyelerinden Fransa ile büyük bir diplomatik krize yol açtı ve Brüksel de Canberra ile ilişkileri askıya alma yolunda adımlar attı.

Paris yönetimi Avustralya hükümetine artık "güveni kalmadığını" kamuoyuna açıklarken, Avustralyalı yetkilileri "yalan" söylemekle ve ticaret anlaşmasının devam edip edemeyeceğini "sorgulamakla" suçladı.

Avustralya yönetimi ise anlaşmanın iptalinden önce Fransa'ya gönderilen mesajı basına sızdırarak Paris yönetiminin karar hakkında bilgilendirildiğini belirtti.