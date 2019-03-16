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Hristiyan terörist 5 Nisan'a kadar gözaltında tutulacak

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye terör saldırısında bulunan terörist Brenton Harrison Tarrant, cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıkartıldı. Yoğun güvenlik tedbirleri altında çıkartıldığı mahkemede kefalet talebinde bulunmayan terörist Tarrant’ın, 5 Nisan'a kadar gözaltında tutulmasına hükmedildi.

Hristiyan terörist 5 Nisan'a kadar gözaltında tutulacak

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye terör saldırısında bulunan terörist Brenton Harrison Tarrant, çıkarıldığı mahkemece cinayetten gözaltına alındı.

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood Camilerinde cuma namazı sırasında 49 kişiyi katledip 40 kişiyi  yaralayan Avustralyalı Tarrant, cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıkartıldı.

Yoğun güvenlik tedbirleri altında çıkartıldığı mahkemede kefalet talebinde bulunmayan terörist Tarrant’ın, 5 Nisan'a kadar gözaltında tutulmasına hükmedildi.

Kaynak: AA

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