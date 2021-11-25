Hükümete kızdılar, meclisi yaktılar

Solomon Adaları'nın başkenti Honiara'da göstericilerin dün meclis binasını basarak Başbakan Manasseh Sogavare'yi devirme girişiminin ardından bu sabah saatlerinde yeni eylemler başladı.

Sogavare, gelişmeleri "demokratik yollardan seçilmiş hükümeti devirmeyi amaçlayan üzücü ve talihsiz bir olay" olarak nitelendirerek Honiara genelinde 36 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanması talimatı vermişti.

Ancak görgü tanıkları, öfkeli kalabalığın yasağa uymayarak başkent Honiara'nın Chinatown semtinde yeniden toplandığını aktardı.

Protestocuların bölgedeki Çinlilere ait iş yerlerine saldırdığı ve polisle çatıştığı belirtildi.

Bu arada olayların büyümesi üzerine komşu ülke Avustralya, başkent Honiara'ya 100 polisten oluşan bir güvenlik timi gönderdi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Başbakan Sogavare'nin iki ülke arasındaki ikili güvenlik anlaşması çerçevesinde Avustralya'dan yardım istediğini söyledi.

Canberra yönetimi, ilave birimlerin de gönderilmeye devam edeceği bilgisini paylaştı.

Polis eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanırken güvenlik güçlerinin parlamentonun önüne koyduğu bariyerler de göstericileri durdurmaya yetmedi.

Yağmalama olaylarının yaşandığını belirten bir başka görgü tanığı, "Etrafta dolaşan çeteler var, durum çok gergin." ifadesini kullandı.

Vatandaşlar, Manasseh Sogavare liderliğindeki hükümetin diplomatik ilişkilerini Tayvan'dan Çin'e kaydırmasına karşı çıkıyor.

Okyanusya'da yer alan ada ülkesi, 2019'da Tayvan'la ilişkilerini keserek bunun yerine Çin'le diplomatik ilişki başlamıştı.

Ada sakinleri ise uzun süredir merkezi hükümetin ihmalinden şikayet ediyor ve son diplomatik adıma şiddetle şiddetle karşı çıkıyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde başkentin farklı noktalarında dumanların yükseldiği ve Çin'e ait işletmelerin hedef alındığı görülüyor.

Kaynak: Euronews