İçinde 100 yolcu bulunan uçak, Sidney'e acil iniş yaptı

Yeni Zelanda'dan kalkan Qantas Hava Yolları'na ait QAN.AX uçağı, motorlarından biriyle ilgili bir sorun nedeniyle imdat sinyali verdiğini açıklamasının ardından Sidney havaalanına indi.

Qantas sözcüsü, inişten önce yaptığı açıklamada , "Auckland'dan Boeing BA.N 737-800 jeti, Sidney'deki varış noktasından bir saat sonra su üzerinde uçarken "mayday" çağrısı yaptı" dedi.

Sözcü, ciddi ve yakın bir tehlikeye işaret eden mayday sinyalinin, inişten önce "Olası Yardım Gerekiyor" seviyesine düşürüldüğünü açıkladı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.