Avustralya Myanmar ile tüm askeri ilişkilerini sonlandırdı

Avustralya, Myanmar'da yapılan askeri darbeden sonra sivil kayıpların iyice artmasıyla beraber bu ülkeyle tüm askeri ilişkilerini sonlandırma kararı aldı.

Dışişleri Bakanı Marise Payne tarafından yapılan açıklamaya göre, Myanmar'da artan şiddet ve ölü sayısının artması sebebiyle, Avustralya Myanmar ordusu ile olan savunma iş birliği programını askıya aldı.

Myanmar'da 1 Şubat'ta gerçekleştirilen darbe sonrasında gerginlik yükselmişti. Ülkede devam eden protestolarda 60'tan fazla sivilin öldüğü ifade ediliyor.

Avustralya, Myanmar ordusuna destek olduğu ifade edilen 13 ülke arasında gösteriliyordu. İki ülke arasında çatışmaya yönelik olmayan sahalarda askeri iş birliği yapılıyor, Avustralya ordusu Myanmar ordusuna İngilizce eğitimi gibi eğitim programları veriyordu. Bu programlar, ordunun 2017 yılında Arakan'da Müslümanlara karşı gerçekleştirdiği katliamlar sırasında askıya alınmamış, devam etmişti.

İnsan hakları örgütleri, Avustralya'nın Myanmar ordusu ile askeri iş birliğini bitirmesini olumlu karşılarken, bu iş birliğinin hiç başlamamış olması gerektiği görüşünü savunuyorlar.

Myanmar ordusuna halen destek sağlayan ülkeler arasında Japonya, Hindistan, Tayland, Rusya, Çin, Vietnam, Kamboçya, Ukrayna, Kuzey Kore, Nepal, Pakistan ve Belarus bulunuyor.

Kaynak: Mepa News

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021, 02:11