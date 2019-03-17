İslam düşmanı vekile protesto yapan çocuğa işkence

İslam düşmanı ırkçı sözleriyle tepki çeken Avustralya'nın Queensland Senatörü Fraser Anning, dün gazetecilere açıklama yaptığı sırada 14 yaşındaki Will Connolly isimli bir gencin yumurtalı protestosuna maruz kaldı.
Senatörün konuşma yaptığı sırada kafasına yumurta atan genci, senatörün beraberindekiler yere yatırarak darbetti.
"İNSAN KALINTISI"
Senatörün beraberindekiler, genç çocuğun boğazını sıkarak nefes almasını engellediler.
Dakikalarca boğazı sıkılan çocuğa, uygulanan şiddetin yanında hakaret içeren sözcükler de kullanıldı.
TWİTTER'DAN PAYLAŞIM YAPIYOR
Connoly twitter hesabından "Müslümanlar terörist değildir. Terörizmin dini yoktur" diye paylaşım yapıyor.