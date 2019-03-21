İşte Yeni Zelanda'nın yeni silah yasaları

Yeni Zelanda Genel Valisi'nin onayıyla bugün öğleden sonra yürürlüğe giren yeni silah yasaları kapsamında, silah sahipleri internet üzerinden sahip oldukları silahların bilgilerini polisle paylaşacak. Silahların teslimi için verilen yasal sürede gerekli bildirimde bulunmayan ve silahlarını teslim etmeyenlere 3 yıla kadar hapis veya 4 bin dolara kadar da para cezasına çarptırılabilecek.

Ülkedeki mevcut yasalara göre silah ruhsatı, herhangi bir suç geçmişi olmayan, 16 yayışından büyük, geçerli bir nedeni olanlara polis tarafından veriliyordu.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood camilerine, 15 mart Cuma günü namaz sırasında yapılan terör saldırasında 50 kişi şehirt olmuş, 50 kişi de yaralanmıştı.