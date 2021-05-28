İstismar suçundan yargılanan 86 yaşındaki rahip vatandaşlıktan çıkarıldı
Avustralya'da istismar suçundan yargılanan 86 yaşındaki rahibin vatandaşlıktan çıkarılma kararının onaylandığı bildirildi.
Avustralya 28.05.2021, 15:20
Avustralya'da 3 kız çocuğuna cinsel istismar suçundan yargılanan rahibin vatandaşlıktan çıkarılma kararı mahkeme tarafından onaylandı.
Yetkililer, federal mahkemenin, 86 yaşındaki Finian Egan'ın vatandaşlıktan çıkarılma kararını onamasıyla rahibin sınır dışı edilmesinin yolunun açıldığını belirtti.
Egan'ın temyiz için Yüksek Mahkemeye başvurması bekleniyor.
İrlanda'dan Avustralya'ya 1959'da rahip olarak gelen Egan, 2013'te Yeni Güney Galler eyaletinde 3 kız çocuğuna cinsel tacizde bulunmaktan 8 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Egan, 2016'da Avustralya vatandaşlığından çıkarılmamak için İrlanda vatandaşlığından feragat etmişti.
AA
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