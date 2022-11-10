Jacinda Ardern'in dışarıdaki popülaritesi içeride yok

Haber kuruluşu Newshub ve araştırma kuruluşu Reid'in yaptığı ankete göre, bugün seçim olsa İşçi Partisi iktidardan düşebilir.

Ardern'in başbakanlığa geçtiği 2017'den bu yana 5,9 puan destek kaybeden İşçi Partisi yüzde 32,3'te kalırken, Ulusal Parti yüzde 40,7'lik oranla önde gözüküyor.

Liberal-sağcı çizgideki Tüketiciler ve Vergi Ödeyenler Birliği (ACT) yüzde 10'la Yeşiller'in yarım puan önüne geçerek, olası bir sağcı koalisyonun yüzde 50'yi geçebileceğini gösterdi.

Adern, 6 Kasım'da anketin açıklanmasından sonra Newshub'a verdiği demeçte, İşçi Partisi'nin geçmişte çok daha kötü anket sonuçlarına rağmen seçim kazanmayı bildiğini savundu. Kendi anketlerine göre Ulusal Parti'yle başa baş olduklarını söyleyen başbakan, anketlerin açıklandıNewshub'a şöyle konuştu:

Ben anketlere göre yönetmiyorum, halka göre yönetiyorum, halkımızın neye ihtiyaç duyduğuna göre yönetiyorum... Seçime yaklaşık bir yıl var ve İşçi Partisi bundan çok daha kötü durumlardan gelip seçim kazanabilmiştir. Çünkü bizim odağımızda halk var.

Adern, seçimlere giderken öncelikle küresel ekonomik krizi gündemde tutacaklarını sözlerine ekledi.

"Kimi başbakan görmek istersiniz?" sorusunun da sorulduğu ankete göre, Adern yüzde 6,9'luk gerilemeye rağmen adaylar arasında yüzde 29,9'la ilk sırada yer almayı sürdürüyor.

Yurtdışında Ardern'in yıldızı, 2018'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na bebeğiyle çıkmasıyla parladı. Christchurch'te camilerde 51 kişinin öldürüldüğü saldırının ardından üstlendiği birleştirici rol, Kovid-19 salgınıyla mücadelede gösterdiği başarı ve iklim krizi hakkındaki söylemi itibarını pekiştirdi.

Massey Üniversitesi siyaset bilimi profesörü Richard Shaw, Ardern'in hem içeride hem dışarıda yıldızının en parlak olduğu 2020'de İşçi Partisi'nin 1951'den beri ilki gerçekleştirerek tek başına çoğunluk sağladığına dikkat çekti.

Çok yükselen başarı çıtasının mevcut ekonomik darboğazda düşmesinin zaten beklendiğini belirten Shaw, East Asia Forum'daki makalesinde, 4 yıl içinde 5 lider değiştiren Ulusal Parti'nin Christopher Luxon'la istikrar yakaladığına da işaret etti:

Adern'in uluslararası saygınlığı 2020'deki başarısında etken olabilir ama içerideki zorluklar birikirken yurtdışındaki durumu o kadar önem arz etmiyor.

Buna rağmen, İşçi Partisi'nin seçimdeki en büyük kozunun Adern olduğunu belirten uzman, "Eğer işleri yoluna koyabilirse bir kez daha dışarıdaki durumuyla içeride bulduğu destek denkleşebilir" dedi.

Kaynak: Independent Türkçe