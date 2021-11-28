Karantina otelinde yangın: Kundaklama iddiası var

Avustralya'da, koronavirüs karantinasındakilere hizmet veren bir otelde yangın çıktı. Polis, kundaklama ihtimali üzerinde duruyor.

Yangın, Avustralya'nın Cairns kentindeki Pacific Hotel Cairns'in 11'inci katında çıktı.

Olayda kimsenin yaralanmadığı, 100'den fazla kişinin binadan tahliye edildiği açıklandı.

Kundaklama iddiası

Avustralya polisi, 2 çocuğuyla birlikte otelde kalan bir kadının olayda sorumluluğunun bulunabileceğine dikkat çekti.

Başmüfettiş Vekili Chris Hodgman, 31 yaşındaki kadının, gözaltında olduğunu belirterek ilerleyen saatlerde kundaklama ve diğer muhtemel suçlamalarla karşılaşmasını beklediğini söyledi.

Hodgman, söz konusu kadının birkaç gündür karantinada olduğunu ve görevlilerin onunla ilgilenmekte zorluk çektiğini vurguladı.

Kaynak: TRT Haber