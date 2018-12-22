Kaza sonrası yüzlerce kuzu serbest kaldı

Marlborough Roads seyahat müdürü Steve Murrin, Yeni Zelanda'nın Willow Körfezi yakınlarında Kenepuru Yolu'nda geçtiğimzi salı meydana gelen kaza sonrası 400 kuzunun kaçtığını açıkladı.

Murrin, kamyonun şoförünün sakatlanmadığını, araçtan yaklaşık 400 kuzu kaçtığını söyledi.

Kuzular şimdi bölgedeki yoğun çalılıklarda dolaşıyorlardı ve bir toplama ekibi onları toplamaya çalışıyor.

Bay Murrin, halkın bölgede araba sürerken dikkatli olmaları önerildiğini ve dolaşan stok tabelalarının bulunduğunu söyledi.

Yolun genellikle oldukça sessiz olduğunu, ancak bölgede çok sayıda tatil evi olduğu için önümüzdeki birkaç gün içinde daha yoğunlaşacağını söyledi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net