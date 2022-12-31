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Kiribati, Samoa, Fiji ve Avustralya 2023'e girdi

Pasifik'teki ada ülkeleri Kiribati, Samoa, Tonga, Fiji ve Avustralya yeni yıla ilk giren ülkelerden oldu.

Avustralya 31.12.2022, 17:18
Kiribati, Samoa, Fiji ve Avustralya 2023'e girdi

Dünyada yılbaşı ilk olarak Kiribati'ye bağlı Kiritimati Adası'nda (Christmas Adası) kutlandı. Kiritimati, Türkiye saatiyle (TSİ) 13.00'te 2023'e "merhaba" dedi.

Kiribati'nin ardından Samoa, Tonga, Fiji ve Avustralya da yeni yıla girdi.

TSİ 16.00'da 2023'e "merhaba" diyen Avustralya'nın birçok kentinde görkemli havai fişek gösterileri yapıldı.

Papua Yeni Gine ise TSİ 17.00'de 2023'e girdi.

Bu arada, Samoa'nın yaklaşık 164 kilometre uzağında bulunan Güney Pasifik'teki Amerikan Samoası ise 2023'e en son merhaba diyecek.

Kaynak: AA
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